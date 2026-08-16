Na Węgry, gdzie minionej nocy doszło do tragicznego w skutkach wypadku, poleci samolot specjalny.

„Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili”- poinformował na portalu X premier Donad Tusk.

W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Siedem osób rannych jest w ciężkim stanie. Do tragedii doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia. Wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.

Autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców.