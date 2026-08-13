Pracownicy administracji i obsługi szpitala w Gorzowie protestują przeciwko, jak mówią, nierównemu traktowaniu i opóźnianiu podwyżek. Związkowcy alarmują o tzw. kominach płacowych, bo różnice w wynagrodzeniach osób wykonujących tę samą pracę sięgają nawet 1500 zł.

Jeśli podwyżek nie będzie, pracownicy zapowiadają protest. Mówi Katarzyna Lepiesza, przewodnicząca Solidarności w gorzowskim szpitalu

– Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli protestować – dodaje Katarzyna Lepiesza:

Jak mówiła w Rozmowie z Gorzowa na naszej antenie szefowa Solidarności szpital jest w sporze zbiorowym również z drugim związkiem zawodowym działającym w gorzowskiej placówce.