Nasilające się zjawiska pogodowe doprowadzają do corocznego niszczenia setek tysięcy hektarów lasów i zmuszają do ewakuacji dziesiątki tysięcy osób. Ograniczenie tego niszczycielskiego trendu wymaga innowacyjnej ochrony ekosystemów i wdrożenia bardziej precyzyjnych systemów prewencji pożarowej. Paweł Wcisło (naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Zielonej Górze oraz Karol Wiler (emerytowany naczelnik tegoż wydziału).
Wakacyjne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
Druhowie z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu przez okres wakacji prowadzą z młodzieżą i dziećmi rozmowy na temat...