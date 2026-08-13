Nasilające się zjawiska pogodowe doprowadzają do corocznego niszczenia setek tysięcy hektarów lasów i zmuszają do ewakuacji dziesiątki tysięcy osób. Ograniczenie tego niszczycielskiego trendu wymaga innowacyjnej ochrony ekosystemów i wdrożenia bardziej precyzyjnych systemów prewencji pożarowej. Paweł Wcisło (naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Zielonej Górze oraz Karol Wiler (emerytowany naczelnik tegoż wydziału).