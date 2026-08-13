Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów – skomentował szybki szacunek wzrostu PKB minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek (13 sierpnia), że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale 2026 r. wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.

Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!

– wskazał Domański na platformie X.

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???? Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE. Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 13, 2026

Minister zwrócił również uwagę, że „odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów”. „W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój” – ocenił Domański.

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