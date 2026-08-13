Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów – skomentował szybki szacunek wzrostu PKB minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej.
Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek (13 sierpnia), że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale 2026 r. wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.
Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!
– wskazał Domański na platformie X.
Dalsza część tekstu pod wpisem
???? Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!
W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE.
Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój.
— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 13, 2026
Minister zwrócił również uwagę, że „odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów”. „W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój” – ocenił Domański.
Dalsza część tekstu pod grafiką
Polecamy
Za co zapłacimy najwięcej podczas zakupów? Jest nowy raport
Spośród produktów codziennego użytku najbardziej w lipcu podrożały napoje - o 5,6 proc. rok do roku, wyraźnie staniały natomiast tłuszcze, które były tańsze o 14,3 proc....Czytaj więcejDetails