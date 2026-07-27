Łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA w Polsce sięga 30 mld dolarów, co czyni ten kraj drugim największym inwestorem w Polsce – wynika z danych Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham). Środki te miały stworzyć niemal 330 tys. miejsc pracy.

Jak wynika z raportu „Partnerstwo na dekady” autorstwa Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) oraz McKinsey & Company, ponad 1,6 tys. amerykańskich firm zatrudnia w Polsce ok. 329 tys. osób. Przedsiębiorstwa te generują przychody przekraczające 88 mld dolarów rocznie.

Amerykańskie inwestycje w Polsce

Największym sektorem amerykańskich inwestycji pozostaje przetwórstwo przemysłowe odpowiadając za ok. 38 proc. zaangażowanego kapitału (tj. blisko 11,6 mld dolarów). Dodatkowo amerykańskie firmy działające w Polsce posiadają aktywa o wartości ponad 75 mld dol.

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Amerykańską obecność w Polsce wyróżnia dziś jednak nie tylko skala, ale nadzwyczajna odporność na zewnętrzne wstrząsy i konsekwentny awans w globalnych łańcuchach wartości

– uważają autorzy raportu.

Zwrócili uwagę, że amerykańskie firmy są zaangażowane m.in. w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwój morskich farm wiatrowych. Z kolei w obszarze zaawansowanej produkcji koncerny takie jak 3M, PepsiCo, Boeing czy Lockheed Martin tworzą w Polsce swoje europejskie huby produkcyjno-logistyczne i inżynieryjne, z których zaopatrują rynki całego kontynentu.