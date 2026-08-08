W sobotę (8 sierpnia) od północy obowiązują kontrole graniczne w portach lotniczych i morskich Hiszpanii dla podróżujących z Włoch. Są one odpowiedzią rządu Pedra Sancheza na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii.

Jak poinformował w piątek wieczorem (7 sierpnia), krótko po ogłoszeniu kontroli, szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares, będą one obowiązywać do 7 września.

Radio Cope odnotowało, że kontrole „powinny dać się odczuć w portach lotniczych i morskich dopiero w sobotę przed południem” wraz ze wzrostem natężenia ruchu.

Włochy wprowadziły kontrole graniczne wobec podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii 1 sierpnia w reakcji na kryzys migracyjny w Ceucie. Do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się 30 i 31 lipca około 72 tys. migrantów. Według rządu Sancheza 70 tys. zostało już zawróconych do Maroka.