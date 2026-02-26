Gościem Marcina Sasima jest Anna Kobyłka, Hospicjum św. Kamila w Gorzowie
https://youtu.be/4D1AneuiuXY
W kwestii zagrożenia ze strony Rosji prezydent i MSZ mówią jednym głosem - tak expose Radosława Sikorskiego o kierunkach polskiej...
Irlandia otwiera swoje wody dla brytyjskich okrętów wojennych. Dublin zacieśnia współpracę z Londynem, bo coraz bardziej boi się rosyjskich prowokacji...
W sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił exposé na temat polskiej polityki zagranicznej, jej priorytetów i zagrożeń. Jak Państwo...
Dobiega końca remont części budynku numer 12 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Mieści się tam Podstawowa Opieka Zdrowotna....
Starostwo Powiatowe w Żarach przekaże ponad 1,5 miliona złotych na rzecz Szpitala na Wyspie. Pieniądze przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji...
Władimir Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego expose w Sejmie. Szef...
