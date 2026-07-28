Masz zbędną odzież w dobrym stanie? Możesz oddać ją do zielonogórskiego oddziału Caritas. Placówka kontynuuje zbiórkę dla osób zmagających się z kryzysem.

Potrzebne są wszystkie elementy garderoby m.in. spodnie czy bluzki z krótkim rękawem.

– Odzież musi być w dobrym stanie i zdatna do używania- podkreśla Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas:

– Wsparcie od mieszkańców jest dla nas bardzo cenne – dodaje Sylwia Grzyb:

Odzież można przynosić do magazynu Caritas przy ul. Dworcowej 21. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.