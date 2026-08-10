Upały i susza dają się we znaki rolnikom, ale także konsumentom. Ze względu na wysokie temperatury, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych są niższe o 4,5 proc. niż przed rokiem, a owoce z krzewów i plantacji jagodowych o około 6,5 proc. – wynika z najnowszych danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei dla konsumentów niższe zbiory oznaczają przede wszystkim większą zmienność cen.

Dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska mówi, że największe różnice widać w przypadku owoców miękkich:

Dyrektorka IGR zwraca uwagę, że wysokie temperatury mogą też obniżać ceny:

Gwałtowny wysyp produktu oznaczał jednak, że później trudno było uzupełnić lukę podażową, a to oznaczało ponowny wzrost cen. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku polskiej borówki.