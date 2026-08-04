Władze Maroka ostrzegły rząd Hiszpanii w lipcu przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty – przekazał w poniedziałek wieczorem (3 sierpnia) marokański resort spraw zagranicznych.

Marokańskie źródła dyplomatyczne, cytowane przez hiszpańskie agencje Europa Press i EFE, przekazały, że kilka dni przed wtargnięciem do hiszpańskiej eksklawy około 60 tys. migrantów Rabat ostrzegł rząd Pedro Sancheza o wysokim ryzyku wtargnięcia do Ceuty tysięcy migrantów po wyroku Sądu Najwyższego Hiszpanii.

8 lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń przez władze Hiszpanii wobec migrantów z Afryki napływających drogą morską do hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej: Ceuty i Melilli.

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Marokańskie MSZ, podkreślając „bliską współpracę ze stroną hiszpańską”, wyraziło też rozczarowanie dyskursem niektórych polityków z Hiszpanii i innych państw UE obwiniających Rabat o doprowadzenie do kryzysu migracyjnego w Ceucie.

Hiszpańska minister apeluje

Stanowisko marokańskiej dyplomacji zbiegło się z apelem szefowej resortu obrony Hiszpanii Margarity Robles, która w poniedziałek wieczorem wezwała rząd Maroka do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa, które „do samego końca wyjaśni przyczyny” kryzysu migracyjnego w Ceucie.

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Robles stwierdziła, że odpowiedzialność za śmierć migrantów podczas podjętej przez nich 30 i 31 lipca próby przedostania się z Maroka do Ceuty ponoszą „ci, którzy za pośrednictwem mafii oszukują ludzi”.

Zabezpieczenie wodne

Tymczasem jak przekazała we wtorek wydawana w hiszpańskim mieście autonomicznym gazeta „El Faro de Ceuta”, w poniedziałek ułożona została w pobliżu brzegów tej eksklawy nadmuchiwana bariera o długości 500 m. Jest ona zanurzona do głębokości 1 m i utrzymuje się 30-70 cm nad powierzchnią wody.

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Konstrukcja chroniąca Ceutę przed kolejna inwazją nielegalnych migrantów drogą morską, jak sprecyzowała gazeta, stanowi przedłużenie falochronu.

Kryzys na Ceucie

W czwartek i piątek około 60 tys. imigrantów wdarło się od strony Maroka, głównie drogą morską, do Ceuty. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka.

Władze Hiszpanii szacują, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób, głównie wskutek utonięcia.