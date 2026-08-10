W tym tygodniu swoje premiery zaprezentują nam Oskar Cyms. Pszona z Nitą, Ichman i Wszystko Dobrze, Sam SMith oraz Jennifer Lopez z Alokiem!

OSKAR CYMS Bez Końca

To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. 'Bez Końca’ to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć.

Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisów: stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować – wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię.

Gęsta atmosfera utworu wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty – pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne zasady.

Nową energię i premierowy materiał słuchacze będą mogli poczuć na żywo już niedługo – Oskar Cyms wystąpi podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival.

PSZONA; NITA Daj Mi Znać

’Daj Mi Znać’ to świeża, synth-popowa propozycja z chwytliwym refrenem, która idealnie wpisuje się w klimat lata. Za nowoczesne, przebojowe brzmienie odpowiada duet producencki MIZE – Bartek Marszałek i Piotr Zborowski.

– 'Daj Mi Znać’ opowiada o relacji dwojga ludzi połączonych uczuciem, od którego nie potrafią się uwolnić. Choć wielokrotnie próbują zakończyć tę historię, los nieustannie prowadzi ich z powrotem do siebie. To współczesna baśń o kochankach, której akcja zamiast w zamku rozgrywa się na warszawskim Placu Zbawiciela.

(pszona, Nita)

'Daj Mi Znać’ to spotkanie dwóch wyrazistych muzycznych osobowości, które łączy wrażliwość, autentyczność i zamiłowanie do chwytliwych melodii i nowoczesnego brzmienia. Efektem jest utwór z potencjałem, by stać się jednym z soundtracków tegorocznego lata!

OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

’Czego Ty Chcesz’ to nowy singiel Krystiana Ochmana, w którym Artysta pokazuje bardziej bezpośrednie, współczesne i rytmiczne oblicze.

Nowoczesna popowa produkcja, wyrazisty puls oraz chwytliwy, oparty na powtarzanym pytaniu refren tworzą utwór, który od pierwszych sekund przyciąga uwagę i szybko zostaje w pamięci.

Piosenka opowiada o relacji zbudowanej na niedopowiedzeniach, sprzecznych sygnałach i nieustannej grze pozorów. Ochman przestaje godzić się na półsłówka i kolejne „spektakle, ,domaga się szczerości, jasnych deklaracji i odpowiedzi na tytułowe pytanie. Albo relacja będzie prawdziwa i pozbawiona masek, albo zakończy się definitywnie.

’Czego Ty Chcesz’ łączy charakterystyczny wokal Ochmana z bardziej swobodnym, miejscami rytmicznym sposobem prowadzenia frazy. Singiel otwiera nowy rozdział w jego twórczości – pozostawia przestrzeń na emocje i wokalną ekspresję, ale osadza je w świeższym, bardziej bezpośrednim i komunikatywnym brzmieniu.

SAM SMITH Oh Mother

W nagraniu emocjonalnego 'Oh Mother’ udział wziął The TwoCity Chorus. Nowy album 'Hazel Eyes’ ukaże się 21 sierpnia.

Nagrodzonx Grammy, BRIT, Złotym Globem i Oscarem Sam Smith prezentuje nowy singiel. Utwór znajdzie się na albumie 'Hazel Eyes’. Następca wydanej w 2023 r. płyty 'Gloria’ przedstawia współczesną baśń o odwzajemnionej miłości, łącząc bezpośrednią intymność z wielowarstwową narracją.

W przeciwieństwie do poprzedniego singla, powoli rozwijającego się i prowadzącego do euforycznego punktu kulminacyjnego 'My Guy’, 'Oh Mother’ wyraża gwałtowne pragnienie odnalezienia matczynego ukojenia w obliczu zdrady. To jedna z kilku piosenek z albumu „Hazel Eyes”, które powstały wspólnie z The TwoCity Chorus.

– Chór ma odzwierciedlać gniew matki, która jest świadkiem zdrady swojego dziecka – przywołuje pewnego rodzaju boską kobiecą energię. W utworze śpiewa również mój przyjaciel Dante, który był dla mnie matczyną postacią jako dwudziestokilkuletniej osoby queerowej. To jak zgromadzenie głosów niosących siłę – wyjaśnia Sam Smith.

Podobnie jak cały album 'Hazel Eyes’, 'Oh Mother’ powstał we współpracy producenckiej z Davidem Odlumem (Glen Hansard, Josh Ritter) i Simonem Aldredem (Avicii, Liam Gallagher). Artyści stworzyli wyjątkowe brzmienie bazujące na surowej energii instrumentów nagrywanych na żywo. Już od pierwszej linijki („Przypominasz mi największy lęk mojej matki”) utwór nabiera potężnego rozmachu, napędzanego przez donośne partie fortepianu, przesterowane gitary i rytmiczną perkusję. Rozbudowana aranżacja smyczkowa autorstwa Gabe’a Noela (Sombr, Father John Misty) prowadzi do zapierającej dech w piersiach wymiany wokalnej, w którą wchodzą Sam i The TwoCity Chorus.

JENNIFER LOPEZ; ALOK Everything’s Fine

Globalna gwiazda muzyki klubowej Alok oraz ikona popkultury Jennifer Lopez łączą siły w ambitnym projekcie 'Everything’s Fine’. Singiel ukazał się w dwóch odsłonach: kameralnej wersji AM oraz klubowej wersji PM. Każda z nich przedstawia zupełnie inną perspektywę tej samej, pełnej emocji opowieści.

Utwór skupia się wokół tematów percepcji, wewnętrznej siły oraz kontrastu między tym, co pokazujemy na zewnątrz, a tym, co przeżywamy w środku. 'Everything’s Fine’ to opowieść o iluzjach, jakich chwytamy się, by iść dalej przez życie. Alok i Lopez od początku nie traktowali jednej z wersji jako zwykłego remiksu. Projekt narodził się jako dwie komplementarne interpretacje tej samej kompozycji, pozwalające słuchaczom doświadczyć jej przesłania przez dwa różne pryzmaty emocjonalne.

Wersja AM łączy nasycony emocjami wokal Lopez z ciepłą, melodyjną produkcją, przestrzennym tłem i podnoszącą na duchu, choć wciąż intymną energią. Ten refleksyjny, wielowymiarowy utwór rozwija się niespiesznie, stawiając na pierwszym miejscu emocje i opowiadaną historię. Idealnie sprawdza się zarówno podczas kameralnego odsłuchu, jak i nocnych podróży samochodem. Wersja PM bazuje na tym samym fundamencie, lecz zyskuje mocniejszy puls i typowo klubową dynamikę. Zmienia to utwór w pewny siebie, nocny odpowiednik wersji porannej, bez utraty ładunku emocjonalnego, który stanowi serce tej kompozycji.

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