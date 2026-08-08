Dziś 4 nowości, najlepiej wypadłą nowa piosenka Margaret, poza Listą Kasia Sienkiewicz, Lady Gaga z Doechii, Maciej Musiałowski i Kungs z Theophilusem Londonem. Jedyna obroniona!

40. YEARBOOX Babylon

39. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight

38. KUBA i KUBA Stygnie Lato

37. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?

36. KATSEYE Animal

35. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata

34. BLETKA Tańcz

33. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak

32. FEEL Ze Mną Bądź

31. A*TEENS You Got The Look

30. ALEX WARREN Passenger

29. DAWID PODSIADŁO Sezon

28. ZAKOPOWER Otentutoja

27. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

26. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

25. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

24. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

23. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

22. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

21. MADONNA Love Sensation

20. CLEO Kolory Lata

19. MARGARET Primabalerina

18. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston

17. U2 Street Of Dreams

16.SANAH Itepe Itede

15.MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

14. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai

13. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

12. OCEANA Sunshine

11. MARISSA Odkochaj

10. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

9. THE KOLORS Rolling Stones

8. JUBEL Ocean House

7. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

6. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

5. MICHAŁ SZPAK Maj

4. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

3. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

2. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

1. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.