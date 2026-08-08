Dziś 4 nowości, najlepiej wypadłą nowa piosenka Margaret, poza Listą Kasia Sienkiewicz, Lady Gaga z Doechii, Maciej Musiałowski i Kungs z Theophilusem Londonem. Jedyna obroniona!
40. YEARBOOX Babylon
39. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight
38. KUBA i KUBA Stygnie Lato
37. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?
36. KATSEYE Animal
35. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata
34. BLETKA Tańcz
33. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak
32. FEEL Ze Mną Bądź
31. A*TEENS You Got The Look
30. ALEX WARREN Passenger
29. DAWID PODSIADŁO Sezon
28. ZAKOPOWER Otentutoja
27. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
26. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
25. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
24. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
23. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
22. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
21. MADONNA Love Sensation
20. CLEO Kolory Lata
19. MARGARET Primabalerina
18. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston
17. U2 Street Of Dreams
16.SANAH Itepe Itede
15.MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
14. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai
13. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
12. OCEANA Sunshine
11. MARISSA Odkochaj
10. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
9. THE KOLORS Rolling Stones
8. JUBEL Ocean House
7. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
6. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
5. MICHAŁ SZPAK Maj
4. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
3. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
2. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
1. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.