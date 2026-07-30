Zielonogórska jadłodzielnia poszukuje nowej lokalizacji. Obiekt, który znajdował się przy ul. Porzeczkowej na osiedlu Zacisze, został zlikwidowany ze względu na budowę Trasy Aglomeracyjnej.

Teraz w mieście funkcjonują dwie jadłodzielnie, przy ul. Moniuszki oraz na osiedlu Pomorskim. Jest to miejsce, gdzie każdy z mieszkańców może oddać lub zabrać żywność.

– Potrzebujemy niewielkiego terenu z dostępem do prądu – mówi wolontariuszka Izabela Szmecht:

Zdaniem Izabeli Szmecht, inicjatywa jest coraz bardziej popularna:

Osoby, które chcą wesprzeć jadłodzielnie, mogą kontaktować się z wolontariuszami za pomocą mediów społecznościowych.