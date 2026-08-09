Trzecia na ostatnim etapie Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) zajęła drugie miejsce w wyścigu Tour de France i po raz piąty w karierze stanęła na podium. Wygrała Holenderka Demi Vollering (FDJ United-Suez), która po samotnej akcji najszybsza była również w niedzielę (9 serpnia) w Nicei.

Vollering, która wystartowała do ostatniego odcinka z ośmiosekundową przewagą nad Polką, nie ograniczyła się do obrony swojej pozycji. Na ostatnim podjeździe odpowiedziała na atak Niewiadomej-Phinney tak mocno, że osiągnęła szczyt wzniesienia z kilkudziesięciosekundową przewagą i przez ostatnie kilometry do mety na Promenadzie Anglików w Nicei jeszcze ją powiększała.

Polka przyjechała na metę w grupce pościgowej i po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie.

Na dziewiątej pozycji ukończyła etap mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk (UAE Team L’Imad), która utrzymała pozycję w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu – ostatecznie była siódma.

Polki były bardzo widoczne na ostatnim etapie. Już na pierwszym z czterech okrążeń trasy zaatakowała Malwina Mul, która wygrała jedyną premię lotną. Na trzeciej pozycji finiszowała Holenderka Lorena Wiebes (SD Worx Protime), zapewniając sobie końcowe zwycięstwo w klasyfikacji punktowej wyścigu. Mocne tempo, narzucone od początku przez zawodniczki czołówki klasyfikacji, spowodowało, że już w połowie trasy uformowała się 10-osobowa czołówka, w której jechały Niewiadoma-Phinney i Włodarczyk.

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Z czołówki odpadła natomiast zajmująca trzecie miejsce po ośmiu etapach była liderka wyścigu Marlen Reusser (Movistar). Podczas próby pogoni na zjazdach szwajcarska zawodniczka zbyt mocno zaryzykowała i upadła na ostrym zakręcie. Kosztowało ją to bolesne urazy i spore straty czasowe. Przy pomocy koleżanek z drużyny dojechała do mety, ale straciła do triumfatorki prawie 25 minut i spadła na odległą lokatę.

Decydujące akcje nastąpiły na ostatnim z podjazdów na Col d’Eze, najwyższy punkt trasy. Z czołówki ruszyła do ataku Niewiadoma-Phinney, ale nie była stanie oderwać się od liderki wyścigu, która jechała za nią jak cień. Atak kosztował jednak Polkę sporo sił i Vollering skontrowała na kilkaset metrów przez szczytem, szybko zyskując przewagę. Niewiadoma-Phinney już na płaskim odcinku, prowadzącym ulicami Nicei, została doścignięta przez grupę, ale znalazła jeszcze siły na finisz i zajęła na etapie trzecie miejsce.

Tempa czołówki na ostatnich kilometrach podjazdu nie utrzymała Włodarczyk, ale dojechała do mety na dziewiątej pozycji. Na 18. miejscu ukończyła etap debiutująca w tak dużym wyścigu Mul.

W klasyfikacji górskiej zwyciężyła Holenderka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), przed Vollering, a klasyfikację młodzieżową wygrała koleżanka Niewiadomej-Phinney z grupy Canyn – Niemka Antonia Niedermaier, która z dużym poświęceniem pomagała Polce na trudnych, górskich odcinkach.

Wyniki 9. etapu (Nicea-Nicea, 99,7 km);

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ) 2:44.43

2. Paula Blasi Cairol (Hiszpania/UAE Team L’Imad) strata 1.04

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM)

4. Niamh Fisher-Black (Nowa Zelandia/Lidl-Trek) wszystkie ten sam czas

5. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) 1.06

6. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek) 1.08

…

9. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L’Imad) 1.57

18. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 11.28

61. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 20.04

74. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 22.05

Klasyfikacja generalna:

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) 30:54.51

2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) strata 1.18

3. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L’Imad) 4.19

4. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) 5.10

5. Paula Blasi (Hiszpania/UAE Team L’Imad) 6.13

6. Cedrine Kerbaol (Francja/EF Education–Oatly) 6.41

7. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L’Imad) 7.53

8. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek) 9.12

9. Kimbery Le Court-Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) 14.04

10. Niamh Fisher-Black (Nowa Zelandia/Lidl-Trek) 15.14

…

39. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1:18.23

54. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 1:42.37

55. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 1:42.56

Za każdym razem na podium

Od 2022 roku, gdy Tour de France kobiet odbywa się w formule wyścigu co najmniej ośmioetapowego, Katarzyna Niewiadoma-Phinney za każdym razem stała na podium klasyfikacji generalnej. W pierwszych dwóch edycjach była trzecia, dwa lata temu zwyciężyła, przed rokiem znów stanęła na trzecim stopniu podium.

Również w każdej z pięciu ostatnich imprez w czołowej trójce znalazła się tegoroczna triumfatorka Demi Vollering. Holenderka jako pierwsza wygrała po raz drugi, wcześniej w 2023 roku.

W przeszłości wyścig odbywał się pod innym szyldem (m.in. La Grande Boucle), a w latach 2014-21 przeważnie jako jednodniowy pod nazwą La Course by Le Tour de France. Tegoroczna edycja była drugą z dziewięcioma odcinkami.

Podia wyścigu Tour de France kobiet:

2022

1. Annemiek van Vleuten (Holandia) 26:55.54

2. Demi Vollering (Holandia) strata 3.48

3. Katarzyna Niewiadoma (Polska) 6.35

2023

1. Demi Vollering (Holandia) 25:17.35

2. Lotte Kopecky (Belgia) 3.03

3. Katarzyna Niewiadoma (Polska) 3.03

2024

1. Katarzyna Niewiadoma (Polska) 24:36.07

2. Demi Vollering (Holandia) 4

3. Pauliena Rooijakkers (Holandia) 10

2025

1. Pauline Ferrand-Prevot (Francja) 29:54.24

2. Demi Vollering (Holandia) 3.42

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska) 4.09

2026

1. Demi Vollering (Holandia) 30:54:51

2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska) 1.18

3. Elisa Longo Borghini (Włochy) 4.29