Miasto prowadzi nabór do programu opieki wytchnieniowej. To propozycja dla osób, które na co dzień mieszkają i opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością.
Do wykorzystania pozostało jeszcze około 10 miejsc. Mówi Agnieszka Kępa, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Celem programu jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków i umożliwienie im odpoczynku lub załatwienia ważnych spraw – dodaje rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:
Nabór potrwa do 14 sierpnia. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tym terminie. Formularze można otrzymać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26 (pokój 108) lub pobrać ze strony internetowej miasta.
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