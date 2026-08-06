Miasto prowadzi nabór do programu opieki wytchnieniowej. To propozycja dla osób, które na co dzień mieszkają i opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością.

Do wykorzystania pozostało jeszcze około 10 miejsc. Mówi Agnieszka Kępa, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

Celem programu jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków i umożliwienie im odpoczynku lub załatwienia ważnych spraw – dodaje rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Nabór potrwa do 14 sierpnia. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tym terminie. Formularze można otrzymać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26 (pokój 108) lub pobrać ze strony internetowej miasta.