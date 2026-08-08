Ma 18 metrów wysokości, pochodzi z XIX wieku a na jej szczyt wiedzie 86 schodów – mowa o Wieży Braniborskiej, którą Zielonogórzanie mogą odwiedzić przez cały weekend. Oprócz podziwiania panoramy miasta, w programie znajdują się także wydarzenia artystyczne i spotkanie z pisarzem, Krzysztofem Koziołkiem.

To już ostatni w tym roku weekend otwarty na wieży. Jak zawsze za jego organizację odpowiada Fundacja Tłocznia:

Dzisiaj (8 sierpnia) wieżę można zwiedzić do godz. 23:00, jutro natomiast od 10:00 do 20:00.