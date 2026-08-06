Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja – pisze w czwartek (6 sierpnia) „Rzeczpospolita”.
„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że przypadające za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić
– czytamy.
W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi
– informuje cytowany przez „Rz” wiceminister Maciej Wróbel.
I dodaje: „w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej”.
Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, resort przymierza się do zmiany obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego.
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