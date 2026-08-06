W Żagańskim Pałacu Kultury odbędzie się koncert orkiestry Jeunesses Musicalaes. Wydarzenie zaplanowano się w sobotę (8 sierpnia) w sali Kryształowej. W tym roku instrumentaliści zagrają wspólne z Orkiestrą Wojskową z Żagania. Wstęp jest bezpłatny.

Orkiestrą dyryguje Stanisław Piniuta. – W tym roku towarzyszyć mu będzie kapelmistrz wojskowych muzyków. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Obie orkiestry już wspólnie ćwiczą, aby w sobotę przenieść słuchaczy w podróż w czasie – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

Początek sobotniego koncertu godzina 17.45.