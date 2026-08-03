Lubuskie samorządy mają problemy ze znalezieniem ratowników WOPR do pracy na kąpieliskach. Dobra sytuacja jest jednak w powiecie wschowskim, gdzie działają cztery strzeżone miejsca do kąpieli. – Kandydatów na ratowników szkolimy w sławskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych – mówi Andrzej Borkowski, prezes WOPR w Sławie.

Mieszkańcy i turyści najczęściej wybierają strzeżone kąpieliska.

Od początku czerwca w Polsce utopiło się 99 osób. Najczęstszymi powodami utonięć jest alkohol, brawura i kąpiel w miejscach niestrzeżonych.