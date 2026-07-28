Decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych uderza w poskich kierowców – mówi premier Donald Tusk. Karol Nawrocki postanowił skierować projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W ocenie prezydenta, podatek nie może działać wstecz, a projekt, który miał wejść w życie w sierpniu, zakładał opodatkowanie zysków spółek paliwowych od marca do końca 2026 roku.

Szef rządu podkreślił, że wiele koncernów paliwowych zarabia na kryzysie energetycznym, spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pieniądze z opodatkowania tych firm mogłyby zostać przeznaczone na stabilizowanie cen paliw:

Ministerstwo Energii rozważa przygotowanie w przyszłości projektu opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm naftowych i gazowych. Na podstawie obowiązujących przepisów z pakietu CPN resort zastanawia się nad obniżeniem stawki VAT na paliwo dla odbiorców detalicznych w ostatnich dwóch tygodniach wakacji.