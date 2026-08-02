W niedzielę (2 sierpnia) odpoczywamy od wysokich temperatur, upały jednak do nas szybko wrócą – powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Dodał, że w poniedziałek najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może sięgnąć 34 st. C.

Temperatura w Polsce od około 20 st. C nad morzem, do 21-23 st. C na północy, na przeważającym obszarze od 22 do 25 st. C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam nawet 29 st. C.

W niedzielę (2 sierpnia) ostrzeżenia przed upałami II i III stopnia obowiązują tylko w południowo-wschodniej części kraju.

Na przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i na południu miejscami duże. Jak powiedział synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz z czasem będzie coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń.

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Prognoza temperatury powietrza na 8 godzin (Model INCA) pic.twitter.com/Ta6lwLuaGQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 2, 2026

Na południu także przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze.

Noc z niedzieli na poniedziałek na przeważającym obszarze ma być pogodna, ale będzie więcej chmur na południu, możliwe są przelotne opady deszczu. W Karpatach mogą pojawić się zanikające burze – dodał Makarewicz.

Najchłodniej będzie na Pomorzu, tam minimalna temperatura to około 10 st. C, natomiast w centrum – od 12 do 15 st. C. Najcieplej na południu i na południowym wschodzie, gdzie miejscami temperatura minimalna będzie sięgać około 19 st. C.

Wiatr przeważnie słaby, na południu umiarkowany i porywisty; wiać będzie ze wschodu i z północnego wschodu.

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W poniedziałek postępujące ocieplenie. Nad morzem około 20 st. C, na północy 24-26 st. C, w centrum 28-30 st. C, a na południu powyżej 30 st. C. Najcieplej na południowym wschodzie – 33-34 st. C.

Tylko na południu okresami więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

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W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyraźnie wyższa. Nad morzem minimalnie 15-16 st. C, a na przeważającym obszarze kraju 17-19 st. C. Na południu jeszcze cieplej, miejscami około 20 stopni st. C.

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W centrum i na północnym-wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.

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Ostrzeżenia przed upałami na południu. Możliwe burze w Zakopanem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzą zostały wydane dla powiatu tatrzańskiego. Miejscami mogą być silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę (2 lipca) od godz. 14.00 do godz. 21.00.

IMGW utrzymuje w części kraju ostrzeżenia II i III stopnia przed upałem.

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Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do środy, 5 sierpnia.

Od poniedziałku, 3 sierpnia, zagrożeniem II stopniem przed upałami objęta będzie południowa połowa Polski. Dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego. Ostrzeżenie obowiązywać będzie w godzinach 12.00 – 20.00.

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??Prognoza zagrożenia upałem na kolejne dni (wtorek-czwartek)?? ?? 1 stopień (30°C ≤ Tmax) ?? 2 stopień (30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin ≥ 18°C

czas trwania zjawiska ≥ 2 dni) ?? 3 stopień (Tmax > 34°C czas trwania zjawiska ≥ 2 dni) Aktualne dane, prognozy i ostrzeżenia:… pic.twitter.com/PJ8s4Kl1l0 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 2, 2026

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.