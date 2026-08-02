Około 60 tysięcy osób odwiedziło zielonogórskie kąpielisko H2Ochla w tym sezonie. Z danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynika, że to rekordowa frekwencja zanotowana do 31 lipca 2026, i wzrost o ponad 33 procent w stosunku do poprzedniego sezonu.

Rok temu, w tym samym okresie, obiekt przy ul. Botanicznej miał około 45 tysięcy wejść.

Przypomnijmy, sezon kąpielowy na H2Ochli rozpoczął się pod koniec maja. Mieszkańcy mogą się zaopatrzyć w wejściówki także online. Od momentu zakupu bilet jest ważny 4 godziny. Kąpielisko H2Ochla jest czynne w poniedziałki od 12:00, a od wtorku do niedzieli od 10:00 do 20:00.