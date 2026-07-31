Zakończyły się roboty budowlane na odcinku drogi wojewódzkiej nr 278 z Sulechowa do Konotopu. Inwestycja prowadzona była w kilku etapach, przed paroma dniami zakończył się ostatni z nich, obejmujący odcinek od Kruszyny do Radowic.

– W sumie przebudowaliśmy ponad 11 kilometrów drogi – mówi Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

– Będziemy chcieli wybudować jeszcze ścieżkę rowerową w kierunku Wschowy – przyznaje marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski:

Po przebudowie droga wojewódzka 278 na wszystkich odcinkach ma co najmniej 6 metrów szerokości. Drogowcy przypominają kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności za Kruszyną, na którym wzdłuż drogi ciągnie się chroniona przez konserwatora zabytków aleja drzew.