Służby mundurowe przypominają o zasadach bezpieczeństwa przy torowisku. W piątek na przejeździe kolejowym przy ul. Wyspiańskiego odbyła się kolejna akcja z cyklu „Bezpieczny przejazd”.

Funkcjonariusze przypominali Zielonogórzanom, jak bezpiecznie poruszać się przez nieoznakowane skrzyżowania, a także w jaki sposób zachować się w kryzysowej sytuacji na przejeździe kolejowym.

– Każdy uczestnik ruchu drogowego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo – podkreśla Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK:

Zdaniem Radosława Śledzińskiego, wypadki z udziałem pociągów niemal zawsze są spowodowane błędem kierowców:

– Każdy z nas musi mieć wypracowane odpowiednie nawyki – mówi sierż. Wiktoria Dobrzańska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Kampania prowadzona jest nie tylko przy torach, ale również w szkołach i lokalnych firmach. Zdaniem Adama Bigosińskiego z Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, wiele osób lekceważy przepisy:

Kierowcy oraz piesi otrzymali dziś od funkcjonariuszy ulotki przypominające podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przejeździe kolejowym.

Pamiętajmy aby wszelkie niepokojące sytuacje zgłaszać do Straży Ochrony Kolei lub pod numer alarmowy 112.