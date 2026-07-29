Bezpieczeństwo na hulajnodze elektrycznej zaczyna się od Ciebie – uczula policja. Lubuscy mundurowi wspólnie z lekarzami przygotowali film edukacyjny, który pokazuje, że wypadek na hulajnodze elektrycznej to nie tylko stłuczone kolano czy uszkodzony sprzęt.

– Często to także balansowanie na granicy życia i śmierci – mówi nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji:

Jak podkreślają autorzy spotu, jego przesłanie to nie teoria, ale doświadczenie wyniesione z obsługi zdarzeń drogowych, sal operacyjnych i szpitalnych oddziałów, gdzie trafiają dzieci z ciężkimi urazami głowy, złamaniami czy obrażeniami narządów wewnętrznych.