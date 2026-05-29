Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest miejscem, które potrzebuje spokoju, a odleżyny u pacjentów były i będą – mówi Robert Górski. Radny Zielonej Razem odniósł się do ostatniej sesji, podczas której Rada Miasta Zielona Góra odrzuciła skargę wobec dyrekcji placówki przy ul. Lubuskiej. W piśmie padły zarzuty dotyczące, m.in. złej opieki nad pensjonariuszami.

DPS nie ma możliwości, żeby zapewnić podopiecznym opiekę indywidualną. Poza tym trafiają tam pacjenci, którzy powinni przebywać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – uważa Robert Górski:

Radny podkreślił, że DPS był sprawdzany przez szereg instytucji, także zewnętrznych. Żadna kontrola nie wskazała na nieprawidłowości:

W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przebywa obecnie ponad 150 pensjonariuszy. Robert Górski był gościem Rozmowy o 9.00.

