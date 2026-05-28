W Zielonej Górze zostanie zamontowanych prawie 8 tysięcy nowych lamp LED, które zastąpią przestarzałe oprawy rtęciowe i sodowe. Magistrat podpisał umowę na wymianę oświetlenia w mieście.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Jak mówi zastępca prezydenta Zielonej Góry Paweł Tonder, rocznie miasto zaoszczędzi ponad 2 miliony złotych:

Wszystkie prace powinny zakończyć się do 12 listopada. Zdaniem Magdaleny Skorupki-Kaczmarek, przedstawicielki wykonawcy, zrealizowanie inwestycji znacząco zniweluje koszty zużycia energii w mieście:

– Zielonogórzanie muszą być przygotowani na drobne utrudnienia – dodaje Magdalena Skorupka-Kaczmarek:

Na terenie Zielonej Góry zainstalowanych jest prawie 18 tysięcy opraw oświetleniowych. Koszt instalacji lamp ledowych to prawie 8 milionów złotych.