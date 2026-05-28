Strzelcy Gwardii Zielona Góra, reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski zdobyli w Akademickich Mistrzostwach Polski brązowy medalem, a w klasyfikacji generalnej Uniwersytetów wygrali.

W zawodach w Ustce na podium z ekipy UZ stanęli: Maja Jarosińska, Dominika Skorupska, Piotr Bujewicz, Jakub Rosa i Kamil Fabisiak. Najskuteczniejszą zawodniczką w drużynie UZ była Maja Jarosińska, która wygrała w konkurencji 10 metrów pistolet pneumatyczny wśród uniwersytetów i 10 m w karabinie pneumatycznym uniwersytetów: