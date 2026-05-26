Sytuacja bieżąca w DPS „Dom Kombatanta” – to jeden z tematów dzisiejszej sesji rady miasta. Jedna z mieszkanek złożyła skargę na działanie obecnych władz placówki, którym zarzuca m.in. złą opiekę nad pensjonariuszami i brak zajęcia stanowiska w sprawie braków kadrowych.

O niepokojącej sytuacji DPS przy ul. Lubuskiej alarmowała także radna KO Elżbieta Smykał. Jej zdaniem miasto powinno wnikliwie zbadać funkcjonowanie placówki:

Z tą opinią nie zgadza się m.in. radna Bożena Ronowicz (PiS), dla której zarzuty wobec dyrekcji są bezpodstawne:

Rada miasta nie przyjęła skargi wobec dyrekcji DPS. Jak mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry, w tym momencie najważniejsze jest zapewnienie spokoju pensjonariuszom i pracownikom:

Dodajmy, że w DPS „Dom Kombatanta” żyje obecnie ponad 150 pensjonariuszy.