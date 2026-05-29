Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku powstaje nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń sportowa, która już wkrótce będzie służyć mieszkańcom jako miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji. Prace praktycznie dobiegły końca.

– Liczę, że to inwestycja, która znacząco podniesie jakość przestrzeni do aktywnego spędzania czasu, stworzy nowe możliwości rekreacyjne i zachęci mieszkańców do sportowej aktywności – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Całość kosztowała milion złotych, a pieniądze pochodzą z budżetu Lubska. Gmina może jednak otrzymać dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania – Grupa Łużycka. Złożony wniosek opiewa na 350 tysięcy złotych.