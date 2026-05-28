28 czerwca w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli odbędzie się impreza pn. „Lubuskie Słowa – Targi Książki Naszego Regionu” – poinformowała w czwartek Natalia Dziadura z muzeum w Ochli.

To otwarte wydarzenie literackie poświęcone promocji twórców związanych z regionem oraz rozmowie o książkach, kulturze i współczesnej literaturze lokalnej. Jego celem jest stworzenie przestrzeni, w której literatura regionalna wyjdzie do czytelników – nie tylko jako książka na półce, ale jako żywa rozmowa, spotkanie z autorem, możliwość poznania lokalnych wydawnictw, drukarni czy grup literackich

– dodała Dziadura.

W programie znajdą się m.in. spotkania autorskie, panele dyskusyjne, prezentacje inicjatyw literackich, strefa „Czytanie w Ochli” oraz rozmowy o literaturze regionalnej, rynku wydawniczym i roli słowa w budowaniu lokalnej tożsamości.

Podczas targów nie zabraknie spotkań autorskich, odbędzie się również premiera najnowszej powieści Krzysztofa Koziołka pt. „Świat w płomieniach”. W programie pojawią się także rozmowy panelowe i propozycje skierowane do najmłodszych czytelników.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy już teraz zapraszają autorów związanych z województwem lubuskim, przedstawicieli wydawnictw, drukarni oraz formalne i nieformalne grupy literackie. Udział dla tych z regionu będzie bezpłatny.

Organizatorami targów jest zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich przy wsparciu Muzeum Etnograficznego. Tego samego dnia (28 czerwca) w skansenie odbędzie się impreza kulinarna pn. „Dobre, smaczne, bo lubuskie”.

Dzięki temu 28 czerwca w Ochli literatura spotka się z regionalną kulturą, tradycją i lokalnymi produktami. Będzie to dzień, w którym książki, opowieści, smaki i lubuskie dziedzictwo stworzą wspólną przestrzeń dla mieszkańców regionu i gości

– dodała Dziadura.