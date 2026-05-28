Od niemal 4 godzin trwa walka z ogniem w Lutolu w powiecie żarskim. 20 zastępów straży pożarnej gasi pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej. Ogień pojawił się w jednej z dziesięciu chlewni, w której znajdowało kilka tysięcy zwierząt.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek (28 maja) o godz. 13.51. Ogień pojawił się w jednej z chlewni o pow. 2,5 tys., które znajdują się jedna obok drugiej.
Do akcji skierowano zastępy PSP i OSP z pow. żarskiego i ościennych. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku objętego pożarem i pomagali wyprowadzić z niego jak najwięcej zwierząt. Oprócz tego zajęli się obroną przed płomieniami i wysoką temperaturą sąsiednich chlewni.
Pożar nie jest jeszcze opanowany, ale nie rozprzestrzenia się. Najważniejsze, że nie ma osób rannych. W chlewni objętej pożarem zdechło około 150 macior i około 2 tys. prosiąt. Udało się natomiast wyprowadzić i uratować około 350 macior i ok. 2 tys. prosiąt
– powiedział PAP mł. bryg. Kaniak.
Inne budynki nie są zagrożone. Jak mówi rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak części macior i prosiąt nie udało się uratować:
Rzecznik dodał, że przyczyna pożaru nie jest znana, jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa. Działania gaśnicze nadal trwają, a te związane z dogaszeniem i całkowitą likwidacją zarzewi ognia mogą potrwać wiele godzin.
