Od niemal 4 godzin trwa walka z ogniem w Lutolu w powiecie żarskim. 20 zastępów straży pożarnej gasi pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej. Ogień pojawił się w jednej z dziesięciu chlewni, w której znajdowało kilka tysięcy zwierząt.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek (28 maja) o godz. 13.51. Ogień pojawił się w jednej z chlewni o pow. 2,5 tys., które znajdują się jedna obok drugiej.

Do akcji skierowano zastępy PSP i OSP z pow. żarskiego i ościennych. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku objętego pożarem i pomagali wyprowadzić z niego jak najwięcej zwierząt. Oprócz tego zajęli się obroną przed płomieniami i wysoką temperaturą sąsiednich chlewni.

Pożar nie jest jeszcze opanowany, ale nie rozprzestrzenia się. Najważniejsze, że nie ma osób rannych. W chlewni objętej pożarem zdechło około 150 macior i około 2 tys. prosiąt. Udało się natomiast wyprowadzić i uratować około 350 macior i ok. 2 tys. prosiąt

– powiedział PAP mł. bryg. Kaniak.

Inne budynki nie są zagrożone. Jak mówi rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak części macior i prosiąt nie udało się uratować:

Rzecznik dodał, że przyczyna pożaru nie jest znana, jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa. Działania gaśnicze nadal trwają, a te związane z dogaszeniem i całkowitą likwidacją zarzewi ognia mogą potrwać wiele godzin.