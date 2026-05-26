SLAY z Mega Dance to coś więcej niż zespół – to wulkan energii z Zielonej Góry.

Formacja powstała z inicjatywy kilku młodych 15-20 letnich tancerek dla których rock’n’roll akrobatyczny stał się sposobem na życie. Każda z nich wnosi do grupy inne doświadczenie, ale cel mają jeden: nieustannie dążyć do doskonałości. Ich ciężka praca, wspierana przez profesjonalną kadrę trenerską, przynosi spektakularne efekty.

Tym, co wyróżnia tę grupę, jest wyjątkowa więź. Dziewczyny łączy nie tylko wspólny trening, ale przede wszystkim prawdziwa przyjaźń i zaufanie. To właśnie ono jest kluczem do sukcesu – pozwala im pokonywać psychiczne blokady i lęk przed wykonywaniem skomplikowanych i ryzykownych ewolucji akrobatycznych. Świadomość, że w każdej sekundzie mogą liczyć na wsparcie koleżanek, daje im siłę do przekraczania kolejnych granic. Ta niezwykła chemia przynosi spektakularne efekty.