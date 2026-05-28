Zbliża się kolejny dzień otwarty na Wieży Braniborskiej. W sobotę, 30 maja, Zielonogórzanie będą mogli podziwiać panoramę miasta z 18-metrowego budynku. Dodatkowo w programie imprezy znajduje się m.in. spacer po Wzgórzu Braniborskim oraz strefa relaksu w parku pod gwiazdami.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców od 10:00 do 23:00 – mówi Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia:

Dodajmy, że Wieża Braniborska została wybudowana w XIX wieku.