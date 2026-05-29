Ostatnie dni w Lubuskiem to upały i brak deszczu. Przy takiej pogodzie dostęp do świeżej, chłodnej wody to dla psów kwestia nie tylko komfortu, ale przede wszystkim zdrowia, a nawet życia. Zwłaszcza tych, które przywiązane są do budy łańcuchem.

Obrońcy praw zwierząt przypominają o wymianie wody kilka razy dziennie. – Nie pozwólmy psom cierpieć. Ustawmy miskę w cieniu jeśli jest to możliwe. Również buda powinna zostać przestawiona w takie miejsce. Unikajmy plastikowych naczyń, bo pod wpływem temperatury szybko się nagrzewają. Prosimy także właścicieli sklepów, aby wystawiali miski z wodą – mówi inspektor Magdalena Drosik z miejskiego urzędu w Lubsku:

Inspektor przypomina także o reagowaniu na sytuacje, kiedy widzimy psa na uwięzi w pełnym słońcu bez dostępu do cienia i wody.