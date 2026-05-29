W Gubinie rozpoczyna się dzisiaj trzydniowa Wiosna nad Nysą. 63. edycja święta Gubinian potrwa trzy dni. Dominują koncerty wykonawców różnych gatunków muzyki, będą teatry, wystawy, czy wspólne gotowanie.

– Każdego roku staramy się jednak dokładać coś wyjątkowego. W ubiegłym roku zaprosiliśmy na wieżę kościoła farnego, w tym roku zapraszamy do piwnicy – mówi Andrzej Winiszewski, dyrektor Gubińskiego Domu Kultury.

Organizatorzy podkreślają, że żyją także w symbiozie z gubińską gminą wiejską, dlatego o rozkosze podniebienia zadbają panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie.