Koszykarze Zastalu Zielona Góra pokonali po raz drugi Arkę Gdynia 85-83 w półfinałach PLK, prowadzą w serii 2-0 i do finału brakuje im już tylko 1 zwycięstwa. Dziś długo grali słabo, ale 4 kwarta to był ich popis!

Zastal źle wszedł w mecz, za to Arka grała zupełnie inaczej niż we wtorek w I meczu.

Przez środę wypoczęła i była innym zespołem – lepszym w obronie, bardziej agresywnym i skutecznym.

Przez większą część tej kwarty Gdynianie niewysoko prowadzili, najwyżej w 18 minucie, 19-11.

Druga kwarta bez zmian – oba zespoły idą łeb w łeb. W 14 minucie efektowana akcja 3+1 Matczaka, który trafia z połowy przy faulu. 32-31 dla gospodarzy.

Od tego momentu Zastal grał słabo, niemal przestał trafiać, przegrywał pojedynki pod własną tablicą(8 zbiórek ofensywnych Arki w I połowie) i miejscowi uciekli na 43-33.

Zastal próbował gonić – trójkę trafił Szumert, pod koniec I połowy w końcu rzucił i trafił po raz pierwszy Mazurczak, zespół z Zielonej Góry grał źle w obronie i Arka z tego korzystała.

Wygrała kwartę wysoko, bo 11 punktami 49-38. Trener Miłoszewski i jego asystenci długo naradzali się na ławce rezerwowych, poszli w końcu do szatni, a potem nastała II połowa.

W 22 minucie Zastal zszedł na 9 punktów straty, ale za chwilę Arka natarła i odjechała na 14 oczek, 56-42 po trafieniu Ljubicića, który rządził w pomalowanym Zastalu.

Nasza drużyna grała nadal bez energii, niemrawo, pod koszem bez pomysłu i Arka spokojnie trzymała wysokie prowadzenie. Po 30 minutach miała 15 oczek więcej, 72-57.

W 33 minucie Arka prowadziła 15 punktami, ale Zastal w końcu ruszył…Po serii 11-2 zszedł w 36 minucie na ledwie 70-76!!!

3:17 do końca – Zastal schodzi na 74-76. Seria naszej drużyny to 15-2!

2:14 Zastal obejmuje prowadzenie! Szumert 2 wolne 78-76 dla nas.

Pół minuty – Zastal ma 3 punkty przewagi, ale piłkę ma Arka.

Fayne na koniec blokuje rzut na dogrywkę i Zielonogórzanie wygrywają!