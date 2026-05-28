Sześć medali zdobyli tenisiści stołowi ZKS Palmiarnia Zielona Góra na mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Rawie Mazowieckiej.

Lena Puzio została wicemistrzynią Polski juniorek młodszych, Lena Puzio i Julia Zalewska wywalczyły srebrny medal w grze drużynowej, a Lena Puzio i Hubert Kwieciński – zdobyli złoty medal w grze mieszanej:

Ponadto z zawodniczek ZKS-u na podium stanęły: Julia Zalewska i Emilia Pszczołowska (Białystok) – srebrny medal w grze podwójnej, Barbara Jasińska, Martyna Zarzycka i Kaja Zawadka – brązowy medal w grze drużynowej. Barbara Jasińska i Olaf Glanert – brązowy medal w grze mieszanej. ZKS Palmiarnia Zielona Góra zajął 3. miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży, a województwo lubuskie uplasowało się na 6. miejscu w Polsce.