Czym właściwie jest feminizm? Jakiego rodzaju nierówności są dla kobiet odczuwalne najbardziej i czy państwo troszczy się o ich bezpieczeństwo? To pytania, na które próbowały odpowiedzieć uczestniczki forum kobiet, które dziś odbyło się w Zielonej Górze.

Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowało Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Lubuskiej. Mówi jego prezeska Małgorzata Jagoda:

– Nierówności płci objawiają się na wielu poziomach – przekonuje gościni specjalna forum, adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram:

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Lubuskiej zorganizowało wydarzenie wspólnie ze stowarzyszeniem Kongres Kobiet. Patronatem objęły je Izba Adwokacka w Zielonej Górze oraz Rada Kobiet Województwa Lubuskiego.