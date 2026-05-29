W ramach corocznych Dni Lubska zaplanowano międzynarodowy turniej piłki nożnej. W sobotnich rozgrywkach o puchar burmistrza wezmą udział lokalne drużyny oraz zespoły z gmin partnerskich, między innymi z Niemiec, Ukrainy i Francji.

Gra odbywać się będzie w systemie każdy z każdym. – Zapowiada się ciekawe widowisko pełne emocji i zdrowej rywalizacji. To także ważna integracja. Będą też inne atrakcje. Zapraszamy na stadion miejski. Zapowiedzieli się także nasi byli lubscy piłkarze. Oczywiście to nie koniec emocji, bo w ramach dni miasta zaplanowaliśmy wiele eventów – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Pierwszy gwizdek godzina 10.00.