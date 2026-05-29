Zaplanowany na sobotę mecz piłkarzy Warty Gorzów z Pniówkiem Pawłowice kończący trzecioligowy sezon odbędzie się nie w Gorzowie a w Pawłowicach.

Przeżywający kłopoty finansowe klub ze Śląska nie ma pieniędzy na wyjazd do Gorzowa, a ponieważ Warcie zależało na rozegraniu tego meczu ze względu na walkę o jak najwyższą Pro Junior System to spotkanie zostanie rozegrane na boisku rywala.

Pniówek już dawno stracił szanse na utrzymanie, gorzowianie przy zwycięstwie i korzystnych wynikach w innych meczach mogą jeszcze zająć nawet 6. miejsce, co jak mówi trener Grzegorz Bajko ma swoje znaczenie