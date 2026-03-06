Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze szykuje się do kapitalnego remontu. – Budynek który ma praktycznie 50 lat, nigdy nie przechodził gruntownej modernizacji – mówiła dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Elżbieta Michałowska, dyrektor DPS. Inwestycja będzie realizowana podczas zwyklej działalności placówki:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Lubuskiej przejdzie kompleksowy remont, począwszy od piwnic po pokoje i inne pomieszczenia dla mieszkańców:

W DPS przy ul. Lubuskiej przebywa teraz 136 podopiecznych, 10 osób na opiece krótkoterminowej i 19 pogorzelców z DPS w Szczawnie. Na ten moment na liście oczekujących jest 21 osób. Elżbieta Michałowska była gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Elżbieta Michałowska, dyrektor DPS Kombatant w Zielonej Górze.