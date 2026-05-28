Spacer po oddziale położniczo-ginekologicznym, możliwość wykonania badań profilaktycznych oraz rozmowy ze specjalistami – to atrakcje, które przygotowało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Na miejscu odbywa się spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Funduszowy Maj.

– Warto poznać pielęgniarki i wyposażenie oddziału – mówią uczestnicy wydarzenia:

Wydarzenie jest również okazją do odwiedzenia Banku Mleka Kobiecego w Zielonej Górze. Kamila Towpik, biotechnolog w placówce podkreśla, że wsparcie od kobiet jest bardzo ważne:

Spotkanie zakończy się o godzinie 14.00. Podczas wydarzenia można zapoznać się m.in. z projektami realizowanymi przez Szpital Uniwersytecki.