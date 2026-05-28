Temat przyszłości Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka na zielonogórskim Chynowie pojawił się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej. Chodzi o budynek dawnego domu kultury, który fundacja dzierżawi od miasta od dwunastu lat i prowadzi tam miejsce schronienia dla osób w kryzysie bezdomności.
Do sprawy na antenie Radia Zielona Góra odniósł się dziś zielonogórski radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Barczak. Jak podkreślał, fundacja od lat wspiera osoby potrzebujące:
W ocenie radnego Barczaka obecna dzierżawa powinna zostać przedłużona. Jednocześnie miasto mogłoby rozważyć stworzenie kolejnego miejsca wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności:
Przypomnijmy, umowa dzierżawy budynku na Chynowie wygasa z końcem tego roku. Fundacja Arka wciąż nie otrzymała od miasta informacji, czy zostanie przedłużona. Tymczasem radni Koalicji Obywatelskiej reprezentujący Chynów – Andrzej Chłopek i Jacek Frątczak, zabiegają o to, by ponownie działał tam dom kultury.
