Rada Miasta przyjęła plan ogólny Zielonej Góry. To dokument, który wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego i ma być podstawą do dalszego planowania inwestycji.

Od głosu podczas wtorkowego głosowania wstrzymał się radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Barczak. Jak mówił na antenie Radia Zielona Góra, plan był konieczny do uchwalenia, ale nie wszystkie kwestie udało się dopracować:

W ocenie Piotra Barczaka inaczej powinny wyglądać również konsultacje społeczne poprzedzające przyjęcie planu ogólnego:

