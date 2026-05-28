Koszykarze Zastalu Zielona Góra mogą dziś jeszcze bardziej zbliżyć się do finału Polskiej Ligi Koszykówki.

W serii półfinałowej prowadzą z Arką Gdynia 1-0, w I meczu dwa dni temu zagrali znakomicie i widać, że są w świetnej formie, a dziś grają mecz nr 2.

Arka w I spotkaniu wyglądała na przemęczoną 5-meczową serią ze Śląskiem Wrocław – Zastal po tygodniowym odpoczynku grał z kolei lekko, intensywnie i skutecznie.

W meczu nr 2 to Zielonogórzanie będą faworytem choć grają w hali rywala.

Wczoraj zespół Arkadiusza Miłoszewskiego ćwiczył w Polsat Plus Arenie raz, dziś znów będa lekkie zajęcia i wieczorem mecz.

W treningu nie brał udziału Phil Fayne – ma problemy rodzinne – został w hotelu, jest w stałym kontakcie z USA i trener pozwolił mu na opuszczenie zajęć. Czy dziś zagra? To okaże się wieczorem.

Trener Miłoszewski tak mówi przed meczem nr 2:

Jeden z graczy Zastalu – Filip Matczak też uważa, że zespół nie może się zadowolić wygraną w I meczu:

Co u rywali? Ci chcą wyeliminować błędy z I spotkania – wylicza je center Arki – Adam Hrycaniuk:

Mecz rusza o 20:15 – na transmisj zapraszamy do Radia Zielona Góra.