Na poligonie wojskowym w Wędrzynie grupa kilkudziesięciu żołnierzy 15. Lubuskiej Brygady OT (15. LBOT) wzięła udział w międzynarodowych warsztatach medycyny i ratownictwa taktycznego zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Zawodową z Gorzowa Wlkp.

Przez dwa dni w kursach, warsztatach i zajęciach praktycznych uczestniczyli żołnierze z 151. i 152. batalionu lubuskiej brygady. Zastępca dowódcy 15. LBOT ppłk. Jerzy Klocek powiedział PAP, że brali udział m.in. w szkoleniach certyfikowanych przez Departament Obrony USA

Certyfikowany kurs stop bleeding objął 40 naszych żołnierzy, którzy poznawali rodzaje krwotoków, sposoby ich diagnozowania oraz tamowania. To niezwykle istotna umiejętność na polu walki, ale również w przypadku innych zagrożeń, np. katastrof czy klęsk żywiołowych, do usuwania których także jesteśmy gotowi

– powiedział PAP ppłk. Klocek.

W czwartek (28 maja) żołnierze mogli sprawdzić zdobytą wiedzę podczas pozorowanych sytuacji kryzysowych związanych z pożarem budynku i skażeniem chemicznym. Wraz z nimi trenowali strażacy z PSP i OSP, ratownicy medyczni, w tym zespoły pogotowia z Niemiec i Francji oraz studenci. Zadaniem ratowników i żołnierzy było niesienie pierwszej pomocy ludziom poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Dzisiaj wraz ze studentami ratownictwa i pielęgniarstwa i innymi służbami szkolimy się, jak działać w nagłych sytuacjach kryzysowych. Jak nieść pomoc ludziom, którzy mają różne urazy, poparzenia czy zostali skażeni niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Odbyła się ewakuacja poszkodowanych z zagrożonych stref, potem triaż (ocena stanu pacjenta) i w końcu opatrywanie i pomoc medyczna

– powiedziała PAP mjr Magdalena Goliszek odpowiadająca w 15. LBOT za współpracę cywilno-wojskową.

Jednym z żołnierzy biorących udział w szkoleniu był kpr. Krzysztof Czernielewski.

Bardzo fajne zajęcia, które mi się super podobały, ponieważ rozwijają moją umiejętność ratowania ludzkiego życia w czasie bojowym. Na pewno mi się to przyda także w czasie cywilnym. Jeśli ktoś będzie miał masywne krwotoki, dzięki temu (przeszkoleniu – przyp. PAP) jestem w stanie udzielić mu praktycznej i dobrej pomocy, (…) będzie miał możliwość przeżycia momentów, które byłyby dla niego bardzo krytyczne

– powiedział kpr. Czernielewski.

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Henryk Piekarski przekazał PAP, że tego typu warsztaty z medycyny taktycznej jego uczelnia organizuje od około 10 lat. Zaznaczył, że dzięki współpracy z wojskiem są one okazją do przeprowadzenia zajęć praktycznych dających szansę do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w realnym działaniu.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. to niepubliczna uczelnia o profilu medycznym, kształcąca na kierunkach ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo, na poziomie licencjata. Obecnie ma ona około 200 studentów.