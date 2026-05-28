Lada dzień na ulice Gorzowa wyjedzie 10 nowych, elektrycznych autobusów firmy Solaris. W zajezdni MZK jest już pierwszy taki wóz.

Podobnie jak 4 lata temu, tak i tym razem miasto zdecydowało, że autobusy ozdobione zostaną rysunkami dzieci. Ten pierwszy został właśnie zaprezentowany. Mówi prezydent Jacek Wójcicki:

Wśród laureatów uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16. Temat prac: symbole Gorzowa:

Nowe Solarisy zastąpią te, które kilka dni temu – po 10 latach użytkowania – wyjechały z Gorzowa. Mówi rzecznik prasowy MZK Marcin Pejski:

