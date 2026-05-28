2 czerwca w Żagańskim Pałacu Kultury odbędzie się inicjatywa pod nazwą „Dzień z mundurem”. Powiatowy Urząd Pracy zaprosił na spotkanie przedstawicieli służb mundurowych i innych instytucji z regionu. Celem wydarzenia jest przedstawienie ofert służby i pracy oraz zachęcenie do wyboru zawodu.

Swoje stoiska promocyjne wystawią między innymi straż więzienna, wojsko czy straż pożarna. – Chcemy dać szansę młodym ludziom na zapoznanie się z ofertami wyboru zawodu. Nie trzeba jeździć w kilka miejsc, aby dowiedzieć się szczegółów o naborze i możliwościach, jakie dają poszczególni pracodawcy. Tu wszystko będzie na wyciągnięcie ręki – mówi dyrektor urzędu Maria Pajdosz:

– Rozmawiać będziemy również o edukacji młodzieży. Tutaj ważne jest przygotowanie przyszłych kadr pod potrzeby mundurowego rynku zatrudnienia – zaznacza szefowa Powiatowego Urząd Pracy w Żaganiu:

– Zależy nam na tym, aby zatrzymać młodych ludzi w powiecie. Oni szukają czegoś więcej, niż tylko pracy. Warto więc, aby przyszli do pałacu i zapoznali się z ofertami rozwoju – zaznacza Maria Pajdosz:

Początek spotkania godzina 10.00.