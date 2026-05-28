Ruch kolejowy na szlaku Rogoźno Wielkopolskie – Oborniki Wielkopolskie, na którym w poniedziałek doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce, został wznowiony – przekazał w czwartek rano (28 maja) Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

W poniedziałek (25 maja) po godz. 15, na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem Kolei Wielkopolskich jadącym w relacji Rogoźno – Poznań. W wypadku zginał kierowca samochodu, a 17 osób jadących pociągiem odniosło niegroźne obrażenia. Jak informowały Koleje Wielkopolskie, jeden pasażer z urazem głowy został profilaktycznie przewieziony do szpitala w Szamotułach.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia została zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

W czwartek rano (28 maja) Śledziński poinformował, że „Polskie Linie Kolejowe S.A. wznowiły 27 maja o godz. 23.50 ruch kolejowy na szlaku Rogoźno Wielkopolskie – Oborniki Wielkopolskie, na którym w poniedziałek, 25 maja, doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce”.

Prace po zdarzeniu służby techniczne PLK SA przeprowadziły sprawnie i zgodnie z procedurami, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Udało się wykolejony skład ponownie ustawić na torach oraz naprawić infrastrukturę kolejową, w tym torowisko i sieć trakcyjną

– dodał.

Kolej apeluje o ostrożność na przejazdach

W przesłanym w czwartek rano komunikacie Polskie Linie Kolejowe S.A. przypomniały o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowo-drogowych – o bezwzględnym zatrzymaniu się przed znakiem „Stop” i upewnieniu się, czy nie nadjeżdża pociąg, o nieignorowaniu czerwonego pulsującego światła, niewjeżdżaniu na przejazd podczas opuszczania rogatek, nieomijaniu zamkniętych zapór oraz niewjeżdżaniu na przejazd w sytuacji braku możliwości opuszczenia go po drugiej stronie.

Decydującym czynnikiem bezpieczeństwa pozostaje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców

– wskazano.